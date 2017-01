Apple kort Tim Cook om mindere resultaten

ANP Apple kort Tim Cook om mindere resultaten

CUPERTINO - De vergoeding van Apple-directeur Tim Cook en enkele andere directieleden is dit jaar lager uitgevallen. De reden is dat Apple zijn winstdoelen voor 2016 niet heeft gehaald. Volgens de cijfers was de verkoop van Apple vorig jaar goed voor 215,6 miljard dollar. Dat is 3,7 procent minder dan de doelstelling.

Door ANP - 6-1-2017, 15:21 (Update 6-1-2017, 15:21)

Omdat de resultaten tegenvielen krijgt de Apple-directie 89,5 procent van hun jaarlijkse vergoeding. In 2015 kregen de topmensen van het bedrijf uit Cupertino nog 100 procent van hun vergoeding.

De resultaten zijn minder dan vorig jaar, omdat de verkoop van iPhones lager is dan verwacht.