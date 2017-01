'Nieuwe Galaxy S8 later gepresenteerd'

ANP 'Nieuwe Galaxy S8 later gepresenteerd'

SEOUL - Samsung zal zijn nieuwe vlaggenschip, de Galaxy S8, later presenteren. Het was de bedoeling dat het toestel eind volgende maand zou worden onthuld op het Mobile World Congress in Barcelona. Dat wordt uitgesteld tot eind maart of begin april. Op 18 april moet de S8 op de markt komen, melden onder meer Mashable en SamMobile.com.

Door ANP - 5-1-2017, 23:32 (Update 5-1-2017, 23:32)

Samsung zou hebben besloten tot het uitstel vanwege de grote problemen met de Galaxy Note 7. Die moest vlak na de lancering wereldwijd worden teruggeroepen en van de markt gehaald worden, omdat de accu's in brand vlogen. Het kostte Samsung veel geld en zorgde voor enorme reputatieschade.

Op Weibo zouden al uitgelekte foto's van de S8 zijn verschenen. Daarop is geen Home-knop te zien. Er is ook geen vingerafdruksensor zichtbaar. Die is mogelijk in het scherm verwerkt.