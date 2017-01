Nvidia brengt games naar trage pc's en macs

LAS VEGAS - Een snelle computer is niet meer nodig om de snelste games te spelen als het aan Nvidia ligt. De chipmaker, onder meer bekend vanwege zijn videokaarten, heeft tijdens de CES-beurs in Las Vegas namelijk GeForce Now aangekondigd. Via die dienst kunnen games gestreamd worden naar computers en macs die niet de juiste specificaties hebben om die spellen zelf te kunnen draaien.

Door ANP - 5-1-2017, 15:28 (Update 5-1-2017, 15:28)

De dienst, waaraan vijf jaar is gewerkt, gaat in maart online. De spellen draaien dan op een server van Nvidia waardoor op afstand gespeeld kan worden met een computer met minder snelle hardware. Mac-gebruikers kunnen dan ook spellen spelen waarvoor alleen een versie voor Windows beschikbaar is.

GeForce Now werkt samen met online gamewinkels zoals Steam, Battle.net en Origin. De dienst ondersteunt ook gratis spellen.