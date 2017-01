'Minder Parijzenaars door Airbnb'

ANP 'Minder Parijzenaars door Airbnb'

PARIJS - Dat het aantal inwoners van Parijs daalt is aan Airbnb te wijten. Dat zeggen lokale politici donderdag in een artikel in Le Figaro. Vanwege de inkomsten van de huizenverhuursite zouden woningen aan toeristen worden verhuurd en niet meer aan gewone huurders. Sinds 2009 zijn 20.000 woningen in de stad omgevormd tot vakantiewoningen.

Door ANP - 5-1-2017, 12:40 (Update 5-1-2017, 12:40)

Het aantal inwoners van de Franse hoofdstad nam tussen 2009 en 2014 af met 13.660 inwoners. Niet heel veel als je bedenkt dat er nog altijd 2,22 miljoen mensen in Parijs wonen. De gemeente Parijs bestempelt de afname dan ook als ''niet overmatig''. Kijken we naar de verschillende arrondissementen in de lichtstad, dan liggen de cijfers anders. In het 1e arrondissement woonden in 2014 897 inwoners minder dan in 2009, een daling van vijf procent. Ook in het 2e, 4e, 5e, 7e en 8e arrondissement zijn vergelijkbare cijfers te vinden. Die arrondissementen liggen allemaal in het centrum aan de Seine.

Het aantal geboortes in Parijs is ook gedaald, terwijl de bevolking steeds ouder wordt. Toch wijzen lokale politici naar Airbnb. ''Deze trend vindt zijn oorsprong in het fenomeen Airbnb dat de afgelopen vijf jaar veel groter is geworden'', zegt burgemeester Jean-François Legaret van het 1e arrondissement. ''De gevolgen zijn dramatisch, omdat het de lokale economie aantast.''

Airbnb ligt in meerdere plaatsen onder vuur omdat het woningprijzen zou doen stijgen en woningen aan de markt zou onttrekken. Zo werd het in Berlijn verboden om hele appartementen te verhuren en beperkt Amsterdam het aantal dagen dat een woning per jaar kan worden verhuurd. Het Amerikaanse bedrijf zelf verweert zich door te zeggen dat huizenbezitters geld kunnen verdienen waar ze dat anders niet konden en dat Airbnb goed is voor het toerisme en dus ook voor de economie.