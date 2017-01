Reorganisatie bij Medium

ANP Reorganisatie bij Medium

SAN FRANCISCO - Het publicatieplatform Medium.com gaat reorganiseren. Vijftig medewerkers raken hun baan kwijt. Dat is ongeveer een derde van het totaal. Bovendien verandert de aanpak. Maar hoe dat er uit komt te zien, kon oprichter Evan Williams woensdag nog niet uitleggen.

Door ANP - 5-1-2017, 0:09 (Update 5-1-2017, 0:09)

Medium is in 2012 opgericht door Williams, die eerder een van de grondleggers van Twitter was. Hij wilde er de journalistiek mee veranderen. Op Medium konden mensen diepgravende en creatieve verhalen kwijt, waar de samenleving iets aan had, was het idee.

Volgens Williams is Medium financieel een succes, het aantal lezers en berichten groeide afgelopen jaar met 300 procent. Maar inhoudelijk is Williams niet tevreden. Als journalistiek wordt betaald door advertenties, zullen de berichten in de eerste plaats de adverteerders helpen en niet de lezers, schrijft hij.

En daarom gaat Medium het nu over een andere boeg gooien. ,,We geloven dat mensen die ideeën opschrijven en delen, moeten worden beloond voor hun vermogen om ons te informeren, niet alleen voor hun vermogen een paar seconden om onze aandacht te trekken.''