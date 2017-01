Waarde bitcoin breekt record

NEW YORK - De koers van de bitcoin is naar een recordhoogte gestegen. Eén bitcoin was woensdag 1140 dollar waard, meldt persbureau Bloomberg. Het oude record was 1137 dollar in november 2013.

Door ANP - 4-1-2017, 19:53 (Update 4-1-2017, 19:53)

De bitcoin stijgt de laatste tijd snel. Een paar dagen geleden ging de virtuele munt door de grens van 1000 dollar. In augustus lag de koers onder de 500 dollar en ongeveer twee jaar geleden hoefden mensen minder dan 200 dollar te betalen voor een bitcoin.

De populariteit van de bitcoin heeft te maken met alle onzekerheid in de internationale economie. Bovendien is er een grote vraag in China, waar beleggers virtuele munten zien als een interessant alternatief voor de eigen yuan, die onder druk staat. Ook in landen als India en Venezuela steken mensen spaargeld in de bitcoin, omdat ze die munt meer vertrouwen dan hun eigen munt.