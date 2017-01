Lancering Windows 10 Creators Update in april

REDMOND - Microsoft kondigde in oktober de volgende grote update voor Windows 10 aan, maar een concrete datum heeft het bedrijf nooit gegeven. MSPoweruser meldt nu op basis van een bron dat Windows 10 Creators Update in april verschijnt, een maandje later dan de datum waarover op social media gespeculeerd werd.

Door ANP - 3-1-2017, 14:36 (Update 3-1-2017, 14:36)

Wat er precies nieuw is aan de Creators Update, is nog niet bekend, maar we weten al wel dat er een nieuwe versie van Paint in verwerkt zit. Verder biedt Microsoft verbeteringen die het voor vormgevers en 3D-ontwikkelaars makkelijker moet maken om aan nieuwe projecten te werken binnen Windows.

Voorlopig lijkt Microsoft niet van plan met een compleet nieuwe Windows-versie te komen. Na de Creators Update staat er namelijk nog een grote Windows 10-update op de planning. Deze moet voor het einde van het jaar te installeren zijn.