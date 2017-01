Chinese Twitter-baas opgestapt

PEKING - Kathy Chen is vertrokken als bestuurder van Twitter in China. Volgens Reuters ziet Chen geen toegevoegde waarde meer in haar werk omdat het Aziatische team van Twitter voortaan rechtstreeks met Chinese adverteerders schakelt.

Door ANP - 3-1-2017, 10:55 (Update 3-1-2017, 10:55)

Chen werd acht maanden geleden aangesteld om Chinese adverteerders aan Twitter te binden. Het idee was toen om voor China een apart team op te zetten dat naast APAC (de rest van Azië) zou gaan draaien. Volgens Chen wil haar vertrek niet betekenen dat het werk in China voor niets is geweest. De beoogde adverteerders zijn overgenomen door het APAC-team in Singapore. Ook houdt Twitter nog kantoor in Hong Kong.

Twitter maakt een stormachtige periode door. Het bedrijf blijft onverminderd populair bij een relatief groot publiek, maar het lukt het bedrijf maar niet om winstgevend te worden. De investering in China werd vorig jaar direct al in twijfel getrokken aangezien de dienst door Peking wordt geblokkeerd.