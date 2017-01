Nieuwe technologie redt gestolen auto

HOOGEVEEN - Het internet of things heeft een gestolen auto gered. De Range Rover uit Eindhoven was na de diefstal naar Hoogeveen gebracht en stond daar in een vrachtwagen, klaar om naar Afrika te worden gebracht.

Door ANP - 2-1-2017, 20:01 (Update 2-1-2017, 20:01)

Een speciale organisatie, het Recovery Support Center Europe in het Gelderse dorp Hengelo, heeft de vondst maandag bekendgemaakt. De dieven hadden alle gebruikelijke volgsystemen in de Range Rover uitgeschakeld. Maar de gestolen auto had een geheim reservesysteem, dat normaal niet aan staat. Met die back-up kon de route van de auto worden gevolgd. De auto hield namelijk contact met een centrale via LoRa, de techniek achter het internet of things.