ANP Russische malware in elektriciteitsbedrijf VS

WASHINGTON - Een computercode die gelinkt wordt aan activiteiten van Russische hackers, door de regering-Obama omgedoopt in Grizzly Steppe, is gevonden op een laptop van een elektriciteitsbedrijf uit de staat Vermont. De laptop was echter niet verbonden met de interne computersystemen, liet het bedrijf vrijdag weten.

Door ANP - 31-12-2016, 8:27 (Update 31-12-2016, 8:27)

''We hebben meteen actie ondernomen door de laptop af te koppelen en hebben federale instanties op de hoogte gesteld'', zei het elektriciteitsbedrijf uit Burlington in een verklaring.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid had donderdag andere elektriciteitsbedrijven gewaarschuwd over de software die is gebruikt in 'Grizzly Steppe'. De gevonden malware-code op de laptop kan het resultaat zijn van relatief onschuldige activiteiten zoals het bezoeken van een twijfelachtige website, aldus een bron uit die wereld. Dat kan erop wijzen dat Russische hackers er niet rechtstreeks bij betrokken zijn.