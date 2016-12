Volvo stopt Skype in 90-serie

STOCKHOLM - Volvo gaat nieuwe auto's van de 90-serie voorzien van Skype. De Zweedse autobouwer laat weten dat het een samenwerking met Microsoft aangaat om Skype for Business in het on-board-entertainmentsysteem te kunnen stoppen.

Door ANP - 30-12-2016, 8:11 (Update 30-12-2016, 8:11)

Volgens een woordvoerder van Volvo is het voor zakelijke klanten doorgaans een hele uitdaging om vanuit de auto deel te kunnen nemen aan een conference call. Met het inbouwen van Skype for Business in de 'autoradio' moet dat een stuk makkelijker worden, zo is de gedachte.

Het inbouwen van Skype is een eerste stap in een hechtere samenwerking met de Amerikaanse techreus. Volvo zegt de komende tijd te gebruiken om de integratie van Microsofts spraakassistent Cortana in Volvo-auto's te onderzoeken.