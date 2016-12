Coolblue voegt webwinkels samen

ROTTERDAM - Coolblue stopt met zijn kleine webwinkeltjes. Zij gaan op in het grote Coolblue. Dat zegt oprichter en directeur Pieter Zwart in een interview met het FD van woensdag. Het gaat onder meer om pdashop.nl, skelterspecialist.nl en skibrilcenter.nl.

Door ANP - 28-12-2016, 14:27 (Update 28-12-2016, 14:27)

In de beginjaren was het handig om veel van zulke kleine, specialistische webshops te openen, zegt Zwart. Wie bijvoorbeeld op zoek is naar een skibril en daarvoor googelt, wordt snel naar skibrilcenter.nl geleid. Dat was goedkoper dan reclame maken voor het moederbedrijf. Maar inmiddels is de omzet van Coolblue gegroeid naar meer dan een half miljard euro en de grens van 1 miljard komt in zicht. De naamsbekendheid is groot genoeg geworden en de kleine shops zijn minder nodig.