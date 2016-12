Twitter-account Sony mogelijk gehackt

LOS ANGELES - Het Twitter-account van Sony Music is maandag mogelijk gehackt. Het account @SonyMusicGlobal meldde eventjes dat zangeres Britney Spears was overleden na een ongeluk. Korte tijd later waren de twee tweets verwijderd en liet haar management aan Amerikaanse media weten dat Britney springlevend was. Maar in de tussentijd waren de zoektermen 'Britney Spears' en #ripbritney wel trending topics geworden.

Door ANP - 26-12-2016, 15:41 (Update 26-12-2016, 15:41)

Ook het geverifieerde account van Bob Dylan was waarschijnlijk gekraakt, omdat dat het zogenaamde overlijden bevestigde. Maar ook die tweet was na een tijdje verdwenen.