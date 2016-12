Super Mario Run niet meer winstgevendste app

TOKIO - De eerste opwinding over het nieuwe iPhone-spel Super Mario Run van Nintendo is alweer voorbij. Uit cijfers van marktonderzoeker App Annie blijkt dat het spel krap twee weken na de release in geen enkel land meer de winstgevendste app is. Een week eerder gold dat nog in krap vijftig landen.

Door ANP - 26-12-2016, 9:07 (Update 26-12-2016, 9:07)

Het spel is gratis verkrijgbaar. Maar willen spelers na level drie verder spelen, dan moet 10 dollar worden betaald. Dat is anders dan in de game-industrie gewoon is. Normaal gesproken is een spel gratis en worden spelers aangemoedigd binnen het spel zogeheten in-game-items te kopen om sneller vooruitgang te boeken.

Het gebrek aan gratis content bij Super Mario Run is Nintendo op veel kritiek komen te staan. Volgens kenners zou Super Mario Run winstgevender zijn bij lagere prijzen voor zijn content, aangezien meer mensen dan bereid zijn de portemonnee te trekken.

Qua gratis downloads is Super Mario Run in 88 landen nog de nummer één. Dat was een week eerder nog in 138 landen. Het spel werd op 15 december gelanceerd.