Verenigde Staten vragen om sociale media

ANP Verenigde Staten vragen om sociale media

NEW YORK - De Verenigde Staten vragen bezoekers uit Europa sinds kort om hun gebruikersnamen op sociale media te geven. Dat meldt de website Politico. De plannen waren al eerder dit jaar aangekondigd en toen kwam er veel kritiek op. De invoering is stilletjes gebeurd.

Door ANP - 23-12-2016, 10:23 (Update 23-12-2016, 10:23)

Critici zoals burgerrechtenbeweging ACLU zijn dan ook kwaad dat er niets met hun zorgen is gedaan. De vrijheid van meningsuiting is volgens hen in het geding en er wordt een sleepnet aangelegd waarvan nog niet duidelijk is of de informatie waardevol is. Ook is er de angst dat andere landen die minder democratisch zijn nu ook om sociale media-accounts zullen vragen.

Vooralsnog is het opgeven van sociale media-accounts nog vrijwillig. Bij het invullen van het Esta-formulier voor toegang tot de VS kunnen verschillende sociale media zoals Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn en YouTube worden geselecteerd en de gebruikersnamen worden opgegeven.

Doel van de nieuwe regeling is om ''potentiële bedreigingen te identificeren'', liet een woordvoerder van de Amerikaanse douane aan Politico weten. Eerder had de dienst gezegd geen mensen te zullen weigeren als ze geen informatie geven over hun sociale media-gebruik.