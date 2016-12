Uber laat daklozen wijken voor robotauto

SAN FRANCISCO - Een beveiligingsbedrijf dat werkt voor Uber in San Francisco heeft in opdracht van het technologiebedrijf een tentenkamp ontruimd, dat was ingericht in de buurt van de garage voor zelfrijdende auto's van Uber in de Amerikaanse stad. In de ongeveer twaalf tenten die onder een viaduct stonden, woonden zo'n dertig dak- en thuislozen.

Volgens CNET heeft Uber nagelaten contact op te nemen met de politie over de ontruiming. Ook de gemeente en een organisatie die zich inzet voor dak- en thuislozen waren niet op de hoogte gebracht. Toch zegt één van de daklozen die in het kamp woonde dat hij nog nooit zo netjes ergens is weggestuurd. De beveiligers waren volgens hem aardig en behulpzaam. Hij kreeg te horen dat hij een week de tijd had om zijn spullen bij elkaar te pakken. "Ze kochten zelfs pizza's voor ons", zegt hij.

In aanloop naar de lancering van de zelfrijdende auto van Uber werden de auto's na de ontruiming van het kamp opgesteld langs de stoep, waar een week eerder nog daklozen sliepen.