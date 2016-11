Amazon gaat wereldwijd strijd aan met Netflix

SEATTLE - Amazon maakt zijn videostreamingdienst wereldwijd beschikbaar. Daarmee gaat de grootste webwinkel ter wereld de strijd aan met onder meer Netflix, dat al langer nagenoeg overal ter wereld actief is.

Door ANP - 18-11-2016, 11:35 (Update 18-11-2016, 11:35)

In een bericht over de nieuwe realityserie The Grand Tour, met de sterren van BBC-hit Top Gear, hintte Amazon op een verdere uitrol naar in totaal ,,tweehonderd landen en gebieden". Het bedrijf heeft al miljarden uitgegeven aan licenties voor programma's en voor de productie van exclusieve films en series, zoals The Grand Tour.

De videodienst is onderdeel van een breder abonnement bij de webwinkel, dat onder meer muziek, e-books en snellere verzending van aankopen biedt. De gedachte daarachter is dat klanten die video's kijken via Amazon Prime, zoals de dienst heet, sneller geneigd zijn online aankopen te doen via de site.

Expliciete uitspraken over een komst van de videodienst naar Nederland heeft Amazon nog niet gedaan. Er zijn echter wereldwijd, afhankelijk van de telling, maar een kleine tweehonderd landen. Daarnaast zei RTL-directeur Bert Habets onlangs in een interview dat het mediabedrijf recent meerdere keren door Amazon is afgetroefd in de aankoop van licenties voor de Nederlandse markt.

Het bedrijf lanceerde eerder al een webshop voor e-books in Nederland. Daarnaast werd de Duitse variant van de webwinkel, waar ook voor Nederlandse klanten een breder aanbod beschikbaar is, onlangs uitgebreid met Nederlandse vertalingen.