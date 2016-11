Reparatieprogramma voor iPhone 6 Plus

CUPERTINO - Apple heeft een speciaal reparatieprogramma opgezet voor de iPhone 6 Plus. Dat heeft het bedrijf uit Cupertino donderdag bekendgemaakt. Het probleem met de iPhone 6 Plus behelst het touchscreen dat in bepaalde gevallen niet meer reageert op aanrakingen. De reparatie is niet gratis: klanten moeten 167,10 euro betalen.

Door ANP - 18-11-2016, 9:14 (Update 18-11-2016, 9:14)

De eerste aanwijzingen dat er een probleem is met het toestel is een grijze, flikkerende balk bovenaan het scherm. Tegelijkertijd reageert het scherm steeds minder goed op aanrakingen. Volgens iFixit.org, een website die gericht is op de reparatie van Apple-apparaten, zit het probleem niet in het scherm, maar in twee chips die aan de bovenkant van het scherm zitten. Die kunnen defect raken als het toestel verbogen is.

Dat de iPhone 6 Plus verbogen kan raken werd al snel na de introductie van het toestel bekend. Nu blijkt het buigprobleem dus meer consequenties te hebben. iFixit spreekt van een ontwerpfout.