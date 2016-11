Aandeelhouders voor fusie Tesla-SolarCity

SAN FRANCISCO - De aandeelhouders van Tesla hebben de overname van SolarCity door de automaker goedgekeurd. Dat meldt Tesla donderdag. Ruim 85 procent van de aandeelhouders stemde voor de fusie. De aandeelhouders van SolarCity keurden de overname al eerder goed.

Door ANP - 17-11-2016, 23:06 (Update 17-11-2016, 23:06)

SolarCity kondigde onlangs zonnepanelen verwerkt in dakpannen aan. Die kunnen gezamenlijk met de Tesla Powerwall-thuisbatterij worden verkocht. Tesla-baas Elon Musk, die ook al een groot deel van SolarCity in handen had, zei eerder nog meer synergie te verwachten.