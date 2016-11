'KPN niet geïnteresseerd in fusie'

BARCELONA - KPN is niet geïnteresseerd in een fusie, ondanks dat er verdere consolidatie zal plaatsvinden in Europa. Dat zei KPN-topman Eelco Blok donderdag tijdens een conferentie in Barcelona.

Door ANP - 17-11-2016, 22:29 (Update 17-11-2016, 22:29)

,,Gelet op waar we nu staan, is het niet nodig om deel uit te maken van een grote entiteit", aldus de KPN-topman. Blok erkent dat schaalgrootte steeds belangrijker wordt, onder meer vanwege de investeringen in IT. ,,Maar voor ons nog geen reden om hier haast mee te maken."

Verder gaf hij aan dat KPN niet van plan is zijn belang van circa 15 procent in Telefònica Deutschland te verkopen.