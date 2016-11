Zwarte Piet en winacties vriendschapskillers

ANP Zwarte Piet en winacties vriendschapskillers

AMSTERDAM - Links met winacties posten en discussies beginnen over Zwarte Piet zijn dé manieren om snel van je vrienden af te komen op social media. Uit een onderzoek van radiostation SLAM! blijkt dat 30 procent van de ondervraagden deel-en-winacties zo irritant vindt, dat connecties er direct om 'ontvriend' worden.

Door ANP - 17-11-2016, 12:59 (Update 17-11-2016, 12:59)

Ook de discussie rond Zwarte Piet is niet populair bij socialmediagebruikers. Zo'n 15 procent zegt vrienden meteen te 'unfrienden' als er over de preferente huidskleur van het hulpje van Sinterklaas wordt begonnen.

SLAM! vroeg luisteraars wat ze irritant vinden op social media in het kader van Unfriend Day. Die dag werd in 2014 in het leven geroepen door de bekende Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel. Hij ergert zich eraan dat mensen op social media zich heel anders voordoen om op die manier zo veel mogelijk virtuele vrienden te vergaren.