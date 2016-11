Google pompt 24 mln euro in Europees nieuws

ANP Google pompt 24 mln euro in Europees nieuws

BRUSSEL - Google stelt ruimt 24 miljoen euro beschikbaar voor Europese nieuwsorganisaties. Het is tweede keer dat Google de buidel trekt om digitale journalistiek in Europa naar een hoger niveau te tillen. De investering is onderdeel van Googles Digital News Initiative Innovation Fund.

Door ANP - 17-11-2016, 12:18 (Update 17-11-2016, 12:18)

Voor Nederlandse initiatieven heeft Google in deze tweede investeringsronde een half miljoen euro over. Het geld gaat onder meer naar Blendle, de Coöperatie House of Journalism en Reblr.

In totaal heeft Google nu zo'n 50 miljoen euro in nieuwsprojecten op ons continent gepompt. Daarmee is de pot overigens nog lang niet leeg. In totaal wil de Amerikaanse techgigant zo'n 150 miljoen euro in de Europese journalistiek steken.