Leveranciers Apple niet toegerust op oled

CUPERTINO - Apple wil in 2017 iPhones op de markt brengen met een oled-scherm, maar leveranciers waarschuwen het bedrijf dat dat een probleem kan worden. Volgens Bloomberg heeft Apple een aantal leveranciers benaderd, maar lijkt geen van allen in staat aan de door Apple verwachte vraag te voldoen.

Door ANP - 17-11-2016, 9:32 (Update 17-11-2016, 9:32)

Samsung zou in de markt zijn om de enige leverancier te worden van oledschermen voor de iPhone, maar de Zuid-Koreanen hikken aan tegen de verwachtingen van Apple. Ook de andere benaderde partijen, LG, Sharp en Japan Display Inc., komen met vergelijkbare geluiden. De voorkeur voor één leverancier heeft waarschijnlijk te maken met eerdere schermproblemen. In het verleden lieten iPhones met schermen van verschillende leveranciers nog weleens flinke kleurverschillen zien.

Om in het jubileumjaar - de iPhone bestaat in 2017 tien jaar - toch de overstap op oled te kunnen maken, overweegt Apple nu om slechts één model te voorzien van oled. Naast het display wordt ook de vormgeving van de iPhone onder handen genomen. Apple werkt naar verluidt aan een iPhone die volledig van glas is gemaakt.