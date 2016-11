Tesla met software-update supercars voorbij

PALO ALTO - Met een Tesla S P100D win je over een maand een optrekwedstrijd bij het stoplicht van onder meer een Bugatti Veyron en een Ferrari LaFerrari. De eerder al aangekondigde software-update laat de auto van 0 tot 60 mph (net geen 100 km/h) rijden in 2,4 seconden. Die cijfers heeft CEO Elon Musk gedeeld op Twitter.

Door ANP - 17-11-2016, 8:17 (Update 17-11-2016, 8:17)

De update, die door Musk een 'Easter egg' wordt genoemd, werd begin deze maand al aangekondigd, maar details over de nieuwe software werden niet gegeven. Door de verbeterde prestaties kun je een kwart mijl (zo'n 400 meter) in 10,6 seconden afleggen. Erg lang houd je dat niet vol overigens, want je accuduur wordt er van al dat racegeweld niet beter op.

En hoewel de Tesla S P100D met een nieuwprijs van meer dan 100.000 euro niet goedkoop is, is het aftroeven van supercars bijzonder. Voor een Ferrari LaFerrari ben je namelijk meer dan een miljoen euro kwijt en de Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse ledigt je bankrekening met meer dan 2 miljoen euro.

Een datum is nog niet gegeven, maar Musk belooft de update voor het einde van het jaar.