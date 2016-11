Twitter schorst accounts alt-rightprominenten

SAN FRANCISCO - Twitter is begonnen met een grote zuivering van prominente accounts die in verband worden gebracht met de uiterst conservatieve en rechtse beweging alt-right. Dat meldt The Daily Caller.

Door ANP - 16-11-2016, 14:55 (Update 16-11-2016, 14:55)

Een van de eerste en meest prominente accounts die door de actie is gesneuveld, is die van Richard Spencer, president en directeur van de alt-right-denktank National Policy Institute. Twitter heeft de account van Spencer dinsdagavond verwijderd, aldus The Daily Caller.

Volgens Spencer probeert Twitter het bestaan van alt-right weg te poetsen. ‘’Ze zijn duidelijk bang. Maar ze zullen falen!’’

Uitgeverij

Ook de accounts van de National Policy Institute en het onlinemagazine ervan zijn geschorst, evenals een uitgeverij die door Spencer wordt gerund genaamd Washington Summit Publishers. De accounts van andere met alt-right in verband gebrachte accounts zijn eveneens geblokkeerd.

Verschillende twitteraars denken dat de blokkades het gevolg kunnen zijn van nieuwe rapportagefunctionaliteiten die het bedrijf heeft toegevoegd om haat gericht tegen rassen, religies, geslacht of geaardheid tegen te gaan. De actie van Twitter dreigt de kracht te verminderen van de alt-rightbeweging, die flink gebruik heeft gemaakt van Twitter om journalisten en politieke experts verkeerde informatie toe te spelen, in een poging de vorige week gekozen Amerikaanse president Donald Trump te steunen.

Twitter heeft The Daily Caller laten weten dinsdag het beleid te hebben aangepast over wat voor soort content is toegestaan op de sociale mediasite.