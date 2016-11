Kamer wil meer actie tegen kinderporno op web

ANP Kamer wil meer actie tegen kinderporno op web

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering onderzoekt of er meer geld kan worden uitgetrokken om de strijd tegen webcamseks met kinderen in de Filipijnen te ondersteunen. Dat blijkt uit Kamervragen van de ChristenUnie, PvdA, VVD, SP en de SGP.

Door ANP - 16-11-2016, 12:36 (Update 16-11-2016, 12:36)

Kamerleden kregen eerder deze maand beelden te zien uit Grenzeloos Misbruikt, een documentaire over kindermisbruik in de Filipijnen, gemaakt door de Evangelische Omroep en hulporganisaties Terre des Hommes en de International Justice Mission. De partijen willen weten of er meer geld kan worden vrijgemaakt om de zedenpolitie in de Filipijnen te trainen en te ondersteunen.

De partijen vragen ook of er meer kan worden gedaan om kindermisbruikers en mensen die de beelden bekijken op te sporen, en om bijvoorbeeld de computers van opgepakte verdachten te gebruiken om andere misbruikers op te sporen.

Dinsdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie samen met Europese en Aziatische landen meer onderzoek gaat doen naar kinderporno-op-bestelling via livestreams vanuit onder meer de Filipijnen. In december reist een Nederlandse delegatie naar Azië om de krachten tussen de betrokken landelijke opsporingsteams te bundelen en nieuwe werkafspraken te maken.