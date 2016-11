Google brengt scan-app uit voor oude foto's

ANP Google brengt scan-app uit voor oude foto's

MOUNTAIN VIEW - Google is de laatste tijd druk in de weer met zijn fotodienst Google Foto's. In Google Foto's kun je al je digitale foto's opslaan en de techgigant hoopt je nu ook te verleiden al je oude, analoge, foto's in de cloud te zetten met de nieuwe app Google Fotoscan.

Door ANP - 15-11-2016, 20:50 (Update 15-11-2016, 20:50)

Fotoscan, dat is uitgebracht voor Android en iOS, werkt op een vergelijkbare manier als commerciële software voor het digitaliseren van oude foto's. Fotoscan vraagt je van de analoge foto een paar foto's te maken met je smartphone. De app voegt al deze foto's samen en zorgt er vervolgens automatisch voor dat de foto gecentreerd wordt, wordt ontdaan van spiegelingen en dat de kleuren worden verbeterd.

Als je de opslagdienst Google Foto's gebruikt kun je je op deze manier automatisch al je oude analoge foto's aan je bestaande digitale collectie toevoegen. Heb je je foto's liever niet in de cloud, kun je Fotoscan alsnog gebruiken. Je kunt de ingescande foto's dan op de fotorol van je smartphone of een harde schijf opslaan.