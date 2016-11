Cyberbeveiliger ontslagen om bedreigen Trump

SAN DIEGO - De Amerikaanse cyberbeveiliger Matt Harrigan is weggestuurd door het bedrijf dat hij zelf heeft opgericht en geleid. Hij had op Facebook geschreven dat hij Donald Trump zou vermoorden. Toen iemand er iets van zei, antwoordde Harrigan dat hij een geweer zou halen en een goede plek zou uitzoeken.

Door ANP - 15-11-2016, 12:58 (Update 15-11-2016, 12:58)

Harrigan zelf gaat diep door het stof. Op Twitter schrijft hij dat het een ,,mislukte grap'' was die ,,uit zijn verband'' was gehaald. De Amerikaanse geheime dienst wil er niets over zeggen.

Harrigan, alias 'Digital Jesus', is een hacker uit de beginjaren van het internet. Hij maakte penetratietests groot. Bedrijven betaalden Harrigan om hun systemen aan te vallen, zodat hij de zwakke plekken zou vinden.