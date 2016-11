Vodafone verdient meer aan klanten

LONDEN - Vodafone heeft de opbrengsten van zijn dienstverlening afgelopen halfjaar licht zien groeien. Dat maakte het Britse telecombedrijf dinsdag bekend.

Door ANP - 15-11-2016, 9:36 (Update 15-11-2016, 10:20)

De opbrengsten uit het netwerk van Vodafone stegen in de eerste helft van Vodafone's gebroken boekjaar met ruim 2 procent, gecorrigeerd voor overnames en wisselkoerseffecten.

Daarmee overtrof het concern de verwachtingen van analisten. De totale omzet zakte met 4 procent naar 27 miljard pond. Dat kwam vooral door de daling van het Britse pond ten opzichte van andere valuta.

Een forse afschrijving op zijn Indiase activiteiten drukte Vodafone afgelopen halfjaar onder de streep 5 miljard pond in het rood. Vodafone heeft in India last van sterke concurrentie, waardoor de verwachtingen rond de te behalen winst en omzet in die markt moesten worden verlaagd.

In Nederland behaalde Vodafone een omzet van 859,6 miljoen euro, een daling op autonome basis van 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Vodafone Nederland zag daarbij het aantal mobiele aansluitingen met 3,3 procent dalen tot bijna 5 miljoen. Dat kwam vooral door een afname van het aantal prepaid-klanten. Zakelijk nam het aantal klanten ,,licht toe'', aldus Vodafone Nederland.