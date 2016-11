'Touchscreens belachelijk voor desktop'

ANP 'Touchscreens belachelijk voor desktop'

CUPERTINO - Waar de concurrentie aan de lopende band touchscreens in desktops en laptops stopt, kiest Apple er voor om alleen tablets en smartphones met een aanraakgevoelig scherm uit te rusten. Marketingbaas Phil Schiller laat bij Backchannel weten dat touchscreens 'een belachelijk idee' zijn voor vaste computers en laptops.

Door ANP - 14-11-2016, 18:04 (Update 14-11-2016, 18:04)

Schiller zegt dat Apple touchscreens in MacBooks en iMacs heeft uitgeprobeerd, maar dat het telkens tot frustratie leidde. Volgens de Apple-veteraan is het helemaal niet handig om met je arm naar een beeldscherm te moeten bewegen als er nog een toetsenbord tussen zit. In een laptop is die afstand misschien nog wel te overzien volgens Schiller, maar hij voegt er aan toe dat een muis en toetsenbord op een laptop veel meer toegevoegde waarde hebben dan een touchscreen.

Apple bracht onlangs laptops uit met een aanraakgevoelige strip op het toetsenbord. De TouchBar past zich aan aan de programma's die de gebruiker open heeft staan op zijn of haar MacBook Pro.