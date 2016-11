Oprichter wil gokbedrijf Amaya van beurs af

ANP Oprichter wil gokbedrijf Amaya van beurs af

POINTE-CLAIRE - Ligt het aan de oprichter van het Canadese online gokbedrijf Amaya, dan verdwijnt het concern in zijn geheel van de beurs. David Baazov is bereid 6,7 miljard Canadese dollar (4,6 miljard euro) te betalen om een einde te maken aan de beursnotering van Amaya, dat onder meer bekend is van PokerStars.

Door ANP - 14-11-2016, 14:51 (Update 14-11-2016, 14:51)

Volgens de oprichter zou Amaya in de steeds meer volwassen wereld van het online gokken beter af zijn als privaat bedrijf. Daarbij ondervindt Amaya volgens hem louter hinder van de regels en verantwoordelijkheden van een beursnotering.

De aankondiging van Baazov volgt kort op de mislukte fusiegesprekken tussen Amaya en het Britse gokbedrijf William Hill. Destijds besloot het bestuur van Amaya dat het voor aandeelhouders beter was om als onafhankelijke beursgenoteerde onderneming te blijven opereren.