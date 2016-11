Siemens koopt industriële softwaremaker

ANP Siemens koopt industriële softwaremaker

MÜNCHEN - Siemens telt 4,5 miljard dollar neer voor de Amerikaanse maker van industriële software Mentor Graphics. Dat maakte het Duitse industrieconcern maandag bekend.

Door ANP - 14-11-2016, 10:12 (Update 14-11-2016, 10:12)

Mentor is gespecialiseerd in automatiseringssoftware. De overname speelt volgens Siemens een belangrijke rol in zijn plannen om op dat vlak uit te breiden en toonaangevend te worden.

Aandelen in Siemens stegen vorige week naar een hoogtepunt op de aankondiging dat het zijn zorgdivisie op eigen benen wil zetten. Het nieuwe bedrijf met een eigen beursnotering is een belangrijke concurrent van Philips, dat tegenwoordig in zorgtechnologie is gespecialiseerd.