ANP Storing vast en mobiel bellen Tele2

AMSTERDAM - Klanten van telecombedrijf Tele2 kunnen vrijdag hinder ondervinden bij het bellen. Sinds 16.00 uur is er een storing. Waardoor die is veroorzaakt wordt op dit moment uitgezocht. De storing geldt voor zowel mobiel bellen als bellen via de vaste lijn.

Door ANP - 11-11-2016, 17:36 (Update 11-11-2016, 17:36)

,,Telefoongesprekken komen soms niet tot stand of de verbinding is eenzijdig. In dat geval kan een van de twee de ander niet horen'', aldus een woordvoerder. ,,Als je het een tweede keer probeert, komt de verbinding meestal wel tot stand.''

Tele2-klanten in het hele land kunnen met de storing te maken krijgen. Het is nog onduidelijk wanneer die verholpen is. Volgens de woordvoerder zijn er geen problemen met het internet.