'Verkoop gebruikte computers neemt fors toe'

LEIDEN - De markt voor gebruikte apparatuur als computers, laptops, tablets, monitors en mobiele telefoons zit stevig in de lift, zegt computerverkoper Infotheek. De Nederlandse onderneming ziet het aantal bedrijven en particulieren die kiezen voor relatief nieuwe tweedehandsjes de laatste jaren steeds meer toenemen.

Door ANP - 10-11-2016, 10:29 (Update 10-11-2016, 10:29)

Volgens Infotheek is de totale markt voor tweedehands computerapparatuur in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Scandinavië inmiddels goed voor circa 15 tot 18 miljard euro. Dat komt neer op bijna een vijfde van de totale hardwaremarkt in die landen.

Infotheek, dat eerder dit jaar werd overgenomen door de Zweedse investeerder Altor, is naar eigen zeggen Europees marktleider op het gebied van gebruikte hardware en software. De omzet van het bedrijf is in zes jaar ongeveer verzesvoudigd. In 2010 bedroegen de opbrengsten nog 55 miljoen euro, dit jaar komen ze naar verwachting uit op circa 360 miljoen euro.