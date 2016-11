T-Mobile haalt meer vaste klanten binnen

DEN HAAG - T-Mobile Nederland heeft afgelopen kwartaal wederom meer klanten aan zich weten te binden via een vast abonnement. Daarbij zag het telecombedrijf de terugval van de omzet verder afnemen. De bedrijfswinst ging wel stevig omlaag, als gevolg van forse investeringen in marketing.

Door ANP - 10-11-2016, 7:41 (Update 10-11-2016, 8:28)

Eind september stond de teller van het aantal T-Mobile-klanten met een zogeheten postpaid-contract op dik 2,9 miljoen, waarmee dit er 136.000 meer waren dan een jaar eerder. Het totale klantenbestand steeg naar 3,7 miljoen. De opbrengsten zakten op jaarbasis met ruim 4 procent tot 332 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (editda) kwam een kleine 28 procent lager uit op 92 miljoen euro.

Volgens interim-topman Martin Knauer ligt T-Mobile ,,op koers in een uitdagende markt''. Om de winstgevendheid te verbeteren blijft het bedrijf voorlopig wel sterk op de kosten letten.

Er is recent veel gebeurd bij T-Mobile. In juni stapte bijna de voltallige top op, nog geen maand nadat het bedrijf plannen had aangekondigd om zichzelf in ons land beter op de kaart te zetten.

T-Mobile verloor de laatste tijd terrein ten opzichte van concurrenten als KPN en Vodafone. Moederbedrijf Deutsche Telekom heeft er tientallen miljoenen voor over om het tij te keren. In dit kader nam T-Mobile vorige week de Nederlandse telefoon-, internet- en tv-klanten van Vodafone Thuis over.

Deutsche Telekom profiteerde afgelopen kwartaal vooral van sterke resultaten in de Verenigde Staten. Die compenseerden zwakkere prestaties op de thuismarkt. De opbrengsten gingen met bijna 6 procent omhoog tot 18,1 miljard euro. De nettowinst steeg meer dan 30 procent, tot 1,1 miljard euro.