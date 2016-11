Horizon Go omgedoopt in Ziggo GO

UTRECHT - Horizon Go is niet meer. Kabelaar Ziggo heeft de app voor iOS en Android omgedoopt in Ziggo GO. Het webadres van de dienst is ook aangepast. Als je vanaf een laptop of desktop naar Ziggo GO wilt kijken, surf je voortaan niet meer naar horizon.tv, maar naar ziggogo.tv.

Volgens de kabelaar is de naamswijziging van zijn interactieve tv-dienst de eerste in een reeks van wijzigingen. Zo komen er per 1 januari een aantal nieuwe zenderpakketten. In een van de pakketten zit onder meer materiaal van HBO, waaronder Game of Thrones en The Sopranos. Goed nieuws voor liefhebbers van de series, want HBO zelf heeft besloten de Nederlandse markt te verlaten.

Volgens Ziggo moeten de nieuwe productnamen zorgen voor een duidelijker aanbod.