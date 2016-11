Vodafone stopt met winkels BelCompany

AMSTERDAM - Vodafone Nederland gaat stoppen met zijn winkelformule BelCompany. Een deel van de huidige 88 BelCompany-winkels wordt omgebouwd tot filiaal met Vodafone op de gevel. Ook wordt een aantal vestigingen in de komende vijf jaar gesloten.

Door ANP - 9-11-2016, 11:11 (Update 9-11-2016, 11:11)

,,Door te werken met twee winkelformules hebben we de afgelopen jaren met succes kunnen inspelen op verschillende klantbehoeftes. We zien echter dat BelCompany- en Vodafone-winkels qua doelgroep steeds meer naar elkaar toegroeien'', verklaart retaildirecteur Marco Houtman van Vodafone woensdag.

Volgens het telecombedrijf zullen er op korte termijn ongeveer tien winkels van BelCompany de deuren sluiten. Hoeveel filialen er uiteindelijk precies dichtgaan, valt nog niet te zeggen. Het is de bedoeling dat het personeel van BelCompany intern wordt herplaatst. Online blijft het merk voorlopig gewoon bestaan.

BelCompany verkoopt onder meer mobiele telefoons en -accessoires. Er werken ongeveer 365 mensen. Vodafone nam de in de jaren negentig opgerichte keten in 2011 over van Macintosh Retail. Sindsdien is al een groot aantal winkels omgebouwd tot Vodafone-shops. Daarvan telt het bedrijf nu 140 zaken, waar ruim achthonderd mensen werken.