ANP Facebook staakt delen data WhatsApp in EU

HILVERSUM - Facebook stopt tijdelijk in Europa met de datadeling voor advertenties tussen WhatsApp en Facebook. Dat heeft het bedrijf bevestigd aan de NOS.

Door ANP - 8-11-2016, 17:44 (Update 8-11-2016, 17:44)

Maandag werd al bekend dat het delen van data in het Verenigd Koninkrijk tijdelijk zou stoppen. Ruim een week geleden schreef een EU-werkgroep van privacywaakhonden, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, in een brief aan het Amerikaanse bedrijf dat het voorlopig moet stoppen met het delen van persoonlijke contactgegevens van gebruikers.

Facebook kocht WhatsApp in februari 2014 voor 16 miljard dollar en hield de klantgegevens van beide diensten tot voor kort gescheiden. Maar onlangs werden de gebruiksvoorwaarden gewijzigd, waardoor uitwisseling wel mogelijk is.