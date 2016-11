Brussel trekt geld uit voor start-ups

BRUSSEL - De Europese Unie stelt 400 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van start-ups. De pot is bedoeld om het makkelijker te maken voor jonge bedrijven om aan krediet te komen.

Via bijdragen van private investeerders moet de pot in totaal groeien tot 1,6 miljard euro, zei Europees commissaris Carlos Moedas (onderzoek en innovatie) dinsdag. Hij wees erop dat in Europa opgerichte bedrijven vaak moeite hebben om aan voldoende kapitaal te komen om door te groeien en vervolgens worden opgekocht door investeerders uit andere delen van de wereld. ,,Dit fonds moet ze in staat stellen in Europa te blijven'', stelde hij.