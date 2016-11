Tesla koopt Duitse fabriek Grohmann

PRÜM - Tesla heeft de Duitse machinebouwer Grohmann overgenomen. De maker van elektrische auto's maakte geen financiële details bekend over de deal.

Grohmann, dat na afronding van de overname verdergaat als Tesla Grohmann Automation, speelt een belangrijke rol in de plannen van Tesla om de productie op te voeren naar 500.000 auto's per jaar in 2018. Tesla is van plan om die reden verder uit te breiden, naast de al bestaande productiefaciliteiten in Californië en Michigan.

De overname moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders in de VS en in Duitsland. Tesla hoopt de deal begin 2017 af te ronden. De komende twee jaar moeten er ongeveer duizend banen bij komen in de nieuwe Tesla-locatie in Duitsland.