ANP Samsung mogelijk betrokken bij Koreaanse rel

SEOUL - Samsung is mogelijk betrokken bij een groot politiek schandaal in Zuid-Korea. De elektronicagigant wordt ervan verdacht een grote som geld te hebben betaald aan een controversiële vertrouwelinge van de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Autoriteiten deden dinsdag een inval in het hoofdkantoor in Seoul.

Door ANP - 8-11-2016, 8:11 (Update 8-11-2016, 8:11)

De president van Zuid-Korea ligt momenteel onder vuur, omdat haar vertrouwelinge Choi Soon-sil zich te veel met regeringszaken zou bemoeien. Samsung zou omgerekend 2,8 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld aan het bedrijf van Choi.

Aanklagers nemen ook de banden tussen Samsung en de Koreaanse ruiterfederatie onder de loep. Deze organisatie zou haar regels dusdanig hebben aangepast dat de dochter van Choi een voorkeursbehandeling kreeg. De voorzitter van de hippische federatie is tevens werkzaam bij Samsung.