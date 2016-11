'Facebook staakt datadeling WhatsApp in VK'

LONDEN - De Britse privacywaakhond ICO meldt dat Facebook akkoord is met het tijdelijk stopzetten van de datadeling tussen WhatsApp en moederbedrijf Facebook. Volgens Reuters zijn de gegevens van WhatsApp-gebruikers bij Facebook niet voldoende gewaarborgd en zou gebruik van onrechtmatig verkregen data tot flinke boetes kunnen leiden.

Door ANP - 7-11-2016, 22:20 (Update 7-11-2016, 22:20)

WhatsApp maakte in augustus bekend dat het bepaalde data zou gaan delen met Facebook, het bedrijf dat het een jaar eerder voor ruim 15 miljard euro kocht. Wereldwijd kwamen gebruikers en privacywaakhonden in opstand tegen de move van de chatdienst. Gebruikers kregen de mogelijkheid om zichzelf uit te sluiten van datadeling, maar inmiddels is dat delen standaard.

Bestuurder Elizabeth Denham van ICO zegt blij te zijn met de tijdelijke stopzetting, maar roept de bedrijven ook op om gebruikers beter in te lichten over welke data er nu precies wordt uitgewisseld en hoe gebruikers daar grip op kunnen krijgen. "Wij vinden dat gebruikers het recht hebben op meer transparantie en bescherming, maar Facebook is het daar tot op heden niet mee eens", aldus Denham.