Android Auto voor iedere Android-gebruiker

ANP Android Auto voor iedere Android-gebruiker

MOUNTAIN VIEW - Google gaat iedereen met een Android-toestel toegang geven tot de Android Auto-interface. Met een update wordt de app ook bruikbaar als je geen auto hebt met ingebouwd Android Auto-entertainmentsysteem.

Door ANP - 7-11-2016, 17:31 (Update 7-11-2016, 17:31)

Google hoopt met de nieuwe app de verkeersveiligheid flink te verbeteren. Binnen Android Auto blijven alle noodzakelijke functies van je telefoon of tablet beschikbaar, maar wel met een op automobilisten afgestemde interface. Door de grote knoppen en het ontbreken van allerlei notificaties wordt de bediening een stuk 'veiliger' en is er veel minder afleiding.

Apps van de andere ontwikkelaars die nu al samenwerken met Android Auto, blijven dat volgens The Verge ook doen in de nieuwe app. Waze-gebruikers hebben pech, die app werkt nog niet samen met Android Auto. Dat is best merkwaardig aangezien Waze al een behoorlijke tijd onderdeel is van Google.

Voor iOS-gebruikers zit er vooralsnog niets anders op dan een autoradio (of geheel nieuwe auto) aan te schaffen die CarPlay ondersteunt. Apples 'in-car-infotainment'-app werkt alleen als je iPhone of iPad verbonden is aan een autoradio met CarPlay-ondersteuning.