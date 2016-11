China verstevigt greep op internet

PEKING - Het Chinese parlement heeft maandag een wetsvoorstel aangenomen om meer grip te krijgen op internet. De wet, die in juni 2017 in werking treedt, zou nodig zijn om toenemende dreigingen, zoals hacken en terrorisme, het hoofd te bieden.

Critici stellen dat de wet de beperkingen op internet in China nog verder aanscherpen. In het buitenland luidt de kritiek dat buitenlandse bedrijven van verschillende sectoren worden uitgesloten. Ook moeten zij ,,technische ondersteuning'' bieden aan Chinese veiligheidsdiensten en persoonlijke informatie en bedrijfsgegevens opslaan op servers in China.

Yang Heqing van het permanente comité van het Nationale Volkscongres zei dat de nationale veiligheid en ontwikkeling van China nauw verweven zijn met internet. ,,Als internetmogendheid en als een van de landen die te maken hebben met de grootste veiligheidsrisico's van internet, moet China dringend wettelijke kaders voor netwerkveiligheid instellen en vervolmaken'', zei hij.