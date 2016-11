Pokémonpaal Kijkduin is geveild

ANP Pokémonpaal Kijkduin is geveild

DEN HAAG - De pokémonpaal die de afgelopen maanden in Kijkduin stond, heeft een nieuwe eigenaar. Het bord met Pikachu is geveild. De hoogste bieder had er 2950 euro voor over, meldt online veilinghuis Catawiki zondag, na sluiten van de biedingen.

Door ANP - 7-11-2016, 0:00 (Update 7-11-2016, 0:00)

De prijs werd op de slotdag nog flink opgedreven. De uiteindelijke koper, 'bieder 5289', is een anonieme ondernemer uit Den Haag. Die streed met 'bieder 9414' om het hoogste bod. In een paar uur tijd ging het bedrag omhoog van 1100 euro naar 2950 euro. Vooral in de laatste minuten ging het snel.

Kijkduin was een hotspot voor bijzondere pokémon. Dat trok veel bezoekers, die vanuit het hele land naar de Haagse badplaats kwamen. Als extra publiekstrekker werd de pokémonpaal neergezet. De gemeente heeft het bord weggehaald en geschonken aan een Haagse scoutinggroep, die het heeft geveild. De opbrengt wordt gebruikt voor de renovatie van het clubhuis.

Volgens Catawiki hebben niet alleen Nederlanders, maar ook Belgen en Duitsers een bod uitgebracht op het bord.