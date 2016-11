FBI zal Clinton niet vervolgen om e-mails

WASHINGTON - De Amerikaanse FBI zal Hillary Clinton niet vervolgen voor het versturen van e-mails via een privéserver in haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken. Dat schrijft FBI-directeur James Comey in een brief aan het Congres, die zondag is verstuurd.

Door ANP - 6-11-2016, 22:25 (Update 6-11-2016, 22:25)

De FBI concludeerde in juli Clinton niet strafrechtelijk te vervolgen voor de e-mailaffaire. Eind oktober werd de zaak heropend, maar dat heeft niet geleid tot nieuwe bevindingen door de FBI. ''Gebaseerd op ons onderzoek, hebben we niet de conclusie veranderd die we in juli naar buiten hebben gebracht'', valt in de brief te lezen.

De brief is goed nieuws voor Clinton en haar campagneteam, zo kort voor de presidentsverkiezingen. ''We waren er altijd zeker van dat niets de conclusie in juli zou veranderen. Nu heeft directeur Comey dat bevestigd'', is de reactie vanuit het Hillary-kamp.