FBI: geen grond voor vervolging Clinton

WASHINGTON - De FBI heeft nogmaals geadviseerd om Hillary Clinton niet te vervolgen voor het versturen van e-mails via een privéserver in haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken. Dat schrijft FBI-directeur James Comey in een brief aan het Congres, die zondag is verstuurd.

Door ANP - 6-11-2016, 22:25 (Update 7-11-2016, 0:03)

De FBI gaf in juli al aan geen reden te zien waarom Clinton strafrechtelijk vervolgd zou moeten worden voor de e-mailaffaire. Eind oktober werd de zaak heropend, maar dat heeft niet geleid tot nieuwe bevindingen door de FBI. ''Gebaseerd op ons onderzoek, hebben we niet de conclusie veranderd die we in juli naar buiten hebben gebracht'', valt in de brief te lezen.

De brief is goed nieuws voor Clinton en haar campagneteam. ''We waren er altijd zeker van dat niets de conclusie in juli zou veranderen. Nu heeft directeur Comey dat bevestigd'', is de reactie vanuit het Hillary-kamp. In de peilingen zag ze haar voorsprong op Donald Trump mede door het lopende onderzoek van de FBI slinken. Het was lang onduidelijk of de veiligheidsdienst nog voor de verkiezingen van dinsdag met een conclusie zou komen.

Comey schrijft onder meer dat het onderzoeksteam van de FBI de ''klok rond'' heeft gewerkt om alle nieuw gevonden e-mails door te nemen.

De nieuwe e-mails kwamen aan het licht toen het voormalig lagerhuislid Anthony Weiner seksueel getinte foto's had verstuurd aan vijftienjarig meisje. Zijn ex-vrouw, Huma Abedin, is een belangrijke medewerkster van Clinton. De FBI stuitte tijdens het onderzoek naar Weiner op nieuwe e-mails van Clinton. Die stonden op in beslag genomen apparatuur van Abedin en haar ex-man.