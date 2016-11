Moeder ziet filmpje online en geeft zoon aan

ANP Moeder ziet filmpje online en geeft zoon aan

BREDA - Een vrouw uit Oosterhout heeft haar zoon bij de politie aangegeven. Aanleiding is een filmpje op Dumpert en Facebook, waarin te zien is hoe haar 17-jarige dronken kind iemand op straat een klap geeft en daarbij opmerkingen maakt over de seksuele geaardheid van het slachtoffer. Na de tip hield de politie de jongen aan.

Door ANP - 6-11-2016, 16:20 (Update 6-11-2016, 16:20)

Volgens de politie vond de vrouw de gebeurtenis zo afstotelijk dat ze de politie belde. Dat deed ze nadat ze geen contact had kunnen krijgen met haar kind.

Het incident had donderdagavond plaats in Breda. Het filmpje was gemaakt door een vriend van de 17-jarige.

Zondagochtend hield de politie de jonge Oosterhouter aan in zijn ouderlijk huis. Later is ook de filmer aangehouden, een 20-jarige man uit Breda. De politie heeft het slachtoffer opgeroepen zich te melden.