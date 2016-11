Oracle kan overname NetSuite doorzetten

REDWOOD SHORES - De Amerikaanse softwareproducent Oracle kan NetSuite definitief overnemen. Het bedrijf heeft voldoende aandeelhouders voor zich gewonnen om de geplande miljardenovername door te zetten. De afgelopen weken leek de deal op losse schroeven te staan door verzet van aandeelhouders van NetSuite.

Door ANP - 6-11-2016, 15:59 (Update 6-11-2016, 15:59)

De overname krijgt nu de steun van 53 procent van de aandeelhouders van de cloudsoftwareproducent. Die stemmen in met het bod van 109 dollar per aandeel dat Oracle in juli op tafel legde. Daarmee komt het overnamebedrag uit op ongeveer 9 miljard dollar (circa 8 miljard euro).

Grootaandeelhouder T. Rowe Price wilde 133 dollar per aandeel en dreigde de deal te saboteren. Oracle-bestuurders lieten de afgelopen tijd echter weten dat het bod niet zou worden verhoogd.

NetSuite is een pionier op het gebied van software die via internet wordt geleverd (de cloud). Volgens Oracle vormen de producten van NetSuite een aanvulling op het eigen aanbod en zullen de producten van beide bedrijven naast elkaar blijven bestaan. Het concern verwacht stevig te blijven investeren in alle onderdelen.

De overname moet Oracle helpen zelf de overstap naar clouddiensten te maken, zodat het de concurrentie met bedrijven als Microsoft en Salesforce.com kan volhouden. NetSuite is één van de grootste gespecialiseerde clouddienstverleners ter wereld.

Oracle verwacht de deal maandag af te ronden.