Tweede zelfmoordpoging Manning

ANP Tweede zelfmoordpoging Manning

WASHINGTON - Klokkenluider Chelsea Manning, voorheen Bradley Manning, heeft weer een zelfmoordpoging gedaan in de gevangenis. Ze probeerde op 4 oktober een einde aan haar leven te maken. Haar advocaat heeft dat vrijdag laten weten aan de New York Times.

Door ANP - 5-11-2016, 8:46 (Update 5-11-2016, 8:46)

Manning zit een straf van 35 jaar uit omdat ze geheime documenten heeft doorgegeven aan WikiLeaks. Ze zit in een militaire gevangenis in Kansas. Manning deed de zelfmoordpoging toen ze een week in een isoleercel werd gezet. Dat was de straf voor de eerste zelfmoordpoging, in juli. Voor haar nieuwe poging wordt ze mogelijk weer bestraft. Haar advocaat klaagt dat ze in de gevangenis niet de goede zorg krijgt.